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Єгипет звинуватив Ізраїль у блокуванні пункту пропуску в Газі для евакуації іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі заявив у понеділок, що Ізраїль блокує відкриття прикордонного пункту «Рафах», що розташований у секторі Газа на кордоні з Єгиптом, повідомляє CNN, пише УНН.

Єгипет звинуватив Ізраїль у блокуванні пункту пропуску в Газі для евакуації іноземців

Деталі

Голова МЗС Єгипту Самех Шукрі заявив про відсутність прогресу в зусиллях щодо відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах між Єгиптом і Газою.

"Ізраїльський уряд досі не зайняв позицію, яка б дозволила відкрити КПП з боку Гази, що дозволило б ввезення допомоги або виїзд громадян з третіх країн", - сказав він.

За словами Шукрі, Єгипет підтримує відкриття контрольно-пропускного пункту і те, що машини з гуманітарною допомогою чекають на дозвіл на перетин кордону.

"Єгипет працював з самого початку цієї кризи і ескалації, щоб відкрити КПП і дозволити в'їзд гуманітарної допомоги. Велика її кількість була зібрана в Ель-Аріші", - сказав він.

П'ять порожніх бензовозів ООН зараз чекають на газифікованій стороні КПП «Рафах», сподіваючись перетнути його і дозаправитися в Єгипті, повідомив CNN в понеділок палестинський чиновник, відповідальний за прикордонний пункт.

Додамо

Офіс ізраїльського прем'єр-міністра в понеділок заперечив наявність будь-яких домовленостей про припинення вогню на півдні сектора Газа, щоб дозволити відкрити пропускний пункт "Рафах" на кордоні до Єгипту.

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