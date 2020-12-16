КИЕВ. 16 декабря. УНН. Египет изменил правила въезда иностранцев. И теперь все, кто пересекает египетскую границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Посольство Украины в Египте.