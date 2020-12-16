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Египет изменил правила въезда иностранцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Египет изменил правила въезда иностранцев. И теперь все, кто пересекает египетскую границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Посольство Украины в Египте.

Египет изменил правила въезда иностранцев

"Все без исключения граждане в возрасте от 6 лет, пересекающие египетскую государственную границу, обязаны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала декабря компетентные органы Египта усилили контроль за достоверностью сертификатов ПЦР-тестов, с которым иностранцы прибывают на отдых в курортные города.

Так, требования к сертификатам ПЦР-тестов заключаются в том, что:
- сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста лицом;
- сертификат должен быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в государстве происхождения документа, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории;
- сертификат не должен содержать никаких исправлений, подтираний или поправок;
- сертификат должен содержать информацию о проведенном виде теста;
- в сертификате должно быть обязательно указано, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;
- сертификат должен быть выдан на английском языке;
- сертификат должен содержать информацию о лице, которому принадлежит тест;
- не принимаются сертификаты заполненные от руки.

Добавляется, что в случае возникновения сомнений в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного теста по прилету.

"Убедитесь, что Ваш сертификат негативного теста ПЦР соответствует вышеуказанным требованиям. Туристов с положительными результатами ПЦР-тестов, сделанных по прилету в аэропортах курортных городов, будет размещено (изолированно) в отдельных корпусах на территории забронированных ими отелей до момента получения отрицательного результата повторного теста. Таким туристам запрещается оставлять номера и свободно перемещаться по территории отеля", - добавляется в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения.

Как ранее УНН сообщал, что по состоянию на утро среды в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже 73434930 человек, из них выздоровели 41615 251. Количество умерших возросло до 1635158.

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