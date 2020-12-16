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Єгипет змінив правила в’їзду іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Єгипет змінив правила в’їзду іноземців. Тож тепер усі, хто перетинає єгипетський кордон, мають мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Про це повідомляє УНН із посиланням на Посольство України в Єгипті.

Єгипет змінив правила в’їзду іноземців

“Всі без виключення громадяни віком від 6 років, які перетинають єгипетський державний кордон, зобов’язані мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що з початку грудня компетентні органи Єгипту посилили контроль за достовірністю сертифікатів ПЛР-тестів, з якими іноземці прибувають на відпочинок в курортні міста.

Так, вимоги щодо сертифікатів ПЛР-тестів полягають в тому, що:
— сертифікат має обов’язково містити точну дату та час здачі тесту особою;
— сертифікат має бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу, та має містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному веб-сайті лабораторії;
— сертифікат не має містити жодних виправлень, підтирань чи правок;
— сертифікат має містити інформацію про проведений вид тесту;
— у сертифікаті має бути обов’язково зазначено, що особі було проведено тестування типу RT-PCR;
— сертифікат має бути виданий англійською мовою;
— сертифікат має містити інформацію про особу, якій належить тест;
— не приймаються сертифікати заповнені від руки.

Додається, що у разі виникнення сумнівів щодо достовірності тесту, єгипетська сторона залишає за собою право на проведення повторного тесту по прильоту.

“Переконайтесь, що Ваш сертифікат негативного тесту ПЛР відповідає вищезгаданим вимогам. Туристів із позитивними результатами ПЛР-тестів, зроблених по прильоту в аеропортах курортних міст, буде розміщено (ізольовано) в окремих корпусах на території заброньованих ними готелів до моменту отримання негативного результату повторного тесту. Таким туристам забороняється полишати номери та вільно переміщуватись територією готелю”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн “червоної” та “зеленої” зон — із врахуванням кількості активних випадків коронавірусної хвороби COVID-19 на 100 тис. населення.

Як раніше повідомляв УНН, станом на ранок середи у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже 73 434 930 людей, з них одужало 41 615 251. Кількість померлих зросла до 1 635 158.

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