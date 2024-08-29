Египет предоставил Сомали первую военную помощь за 40 лет

Египет предоставил Сомали первую военную помощь за более чем 40 лет. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Египет предоставил Сомали свою первую военную помощь за более чем четыре десятилетия, что может обострить напряжение между двумя странами и Эфиопией. Этот шаг произошел на фоне сближения Египта и Сомали, о котором сообщили три дипломатических источника и источники в правительстве Сомали.

Налаживание отношений между Египтом и Сомали произошло после того, как Эфиопия подписала предварительное соглашение с сепаратистским регионом Сомалиленд об аренде прибрежных земель в обмен на возможное признание независимости этого региона от Сомали.

У неділю в Єгипті розпочинаються переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС