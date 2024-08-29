Єгипет надав Сомалі першу військову допомогу за 40 років

Єгипет надав Сомалі першу військову допомогу за понад 40 років. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Єгипет надав Сомалі свою першу військову допомогу за більш ніж чотири десятиліття, що може загострити напругу між двома країнами та Ефіопією. Цей крок відбувся на тлі зближення Єгипту та Сомалі, про яке повідомили три дипломатичні джерела та джерела в уряді Сомалі.

Налагодження відносин між Єгиптом і Сомалі відбулося після того, як Ефіопія підписала попередню угоду з сепаратистським регіоном Сомаліленд про оренду прибережних земель в обмін на можливе визнання незалежності цього регіону від Сомалі.

У неділю в Єгипті розпочинаються переговори про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС