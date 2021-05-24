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Египет получил сырье для производства китайской вакцины

Киев • УНН

 • 13338 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Египет получил первую партию сырья для производства китайской вакцины Sinovac и новую партию вакцин Sinopharm. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhuа.

Египет получил сырье для производства китайской вакцины

Детали

Первые 2 миллиона доз вакцины Sinovac будут изготовлены на заводах Египетской холдинговой компании из биологических продуктов и вакцин (VACSERA). Местный конечный продукт будет распространен в медицинских центрах Египта через два месяца после оценки Египетским управлением по вопросам наркотиков. VACSERA изготовит более 5 млн доз вакцины Sinovac за два месяца и 40 млн доз в течение года, прогнозирует министр здравоохранения Египта Хала Заед.

После удовлетворения собственных потребностей Египта вакцины, произведенные в Египте, будут экспортироваться в другие страны Ближнего Востока и Африки, чтобы помочь в борьбе с пандемией, сказала египетский министр.

Со своей стороны посол Китая в Египте Ляо Лицянь заявил, что, когда Египет получает сырье для вакцин Sinovac, он становится первой страной на африканском континенте, которая сотрудничает с Китаем в производстве вакцин против COVID-19.

Дополнительно

В конце января Египет начал вакцинацию медицинского персонала правительственных больниц вакциной COVID-19, изготовленной другим ведущим китайским производителем лекарств Sinopharm, которая является первой вакциной, утвержденной Египетским управлением по лекарственным средствам.

В начале марта самая густонаселенная арабская страна начала вакцинировать пожилых людей и больных хроническими заболеваниями против високоинфекцийного коронавируса.

Сейчас Египет сообщил о 252 690 случаев заболевания COVID-19, в том числе о 14 670 смертей и 186 223 выздоровления.

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