Країни G20 підтримають безоплатне надання ліцензій на виробництво вакцин

Деталі

У ньому говориться, що “лідери Групи двадцяти зобов’язуються просувати безоплатне ліцензування, передачу технологій і інформації та об’єднання патентів”. За даними агентства, прийняття документа очікується в п’ятницю на Глобальному саміті з охорони здоров’я в Римі, який організовується Євросоюзом і Італією як головуючою в Групі двадцяти країною. Крім членів G20, в ньому планується участь глав міжнародних організацій.

В рамках цієї ініціативи виробники препаратів будуть безоплатно передавати ліцензії на виробництво вакцин країнам з низьким рівнем доходів. Подібна схема, як зазначає агентство, використовувалася для спрощення доступу до препаратів від ВІЛ-інфекції в Африці.

Reuters зазначає, що для фармацевтичних компаній — виробників вакцин цей крок є “все ще незручним, але менш радикальним”, ніж повна відмова від патентів на вакцини від COVID-19, за який висловлюється влада США.

Контекст

На засіданні Генеральної ради СОТ в Женеві 6 травня було прийнято рішення продовжити обговорення тимчасової відмови від патентів на препарати від коронавірусу з урахуванням масштабів пандемії. З подібною пропозицією в кінці минулого року виступили Індія і ПАР. На їхню думку, введення тимчасових винятків з прав інтелектуальної власності дало б можливість ширше розгорнути виробництво вакцин від коронавірусу у світі.

Консенсусу з цього питання в СОТ поки немає. Пропозиція Індії та ПАР на даний момент підтримують 60 з 164 членів організації, в тому числі Болівія, Венесуела, Єгипет, Монголія і Пакистан. У той же день представник США на торгових переговорах Кетрін Тай зазначила, що адміністрація США підтримує запропоновані кроки щодо патентів на вакцини. Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус вітав позицію Сполучених Штатів. Глава Єврокомісії пізніше заявила, що ЄС готовий обговорювати скасування прав інтелектуальної власності на вакцини, проте це не дасть додаткових доз препаратів проти коронавірусу як мінімум до наступного року, тому краще інвестувати в розширення виробничих потужностей.