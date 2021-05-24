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Єгипет отримав сировину для виробництва китайської вакцини

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Єгипет отримав першу партію сировини для виробництва китайської вакцини Sinovac та нову партію вакцин Sinopharm. Про це пише УНН з посиланням на Хinhuа.

Єгипет отримав сировину для виробництва китайської вакцини

Деталі

Перші 2 мільйони доз вакцини Sinovac будуть виготовлені на заводах Єгипетської холдингової компанії з біологічних продуктів та вакцин (VACSERA). Місцевий кінцевий продукт буде розповсюджений у медичних центрах Єгипту через два місяці після оцінки Єгипетським управлінням з питань наркотиків. VACSERA виготовить понад 5 мільйонів доз вакцини Sinovac за два місяці та 40 мільйонів доз протягом року, прогнозує Міністр охорони здоров'я Єгипту Хала Заєд.

Після задоволення власних потреб Єгипту вакцини, вироблені в Єгипті, будуть експортуватися до інших країн Близького Сходу та Африки, щоб допомогти в боротьбі з пандемією, сказала єгипетський міністр.

Зі свого боку посол Китаю в Єгипті Ляо Ліцян заявив, що, коли Єгипет отримує сировину для вакцин Sinovac, він стає першою країною на африканському континенті, яка співпрацює з Китаєм у виробництві вакцин проти COVID-19.

Додатково

Наприкінці січня Єгипет розпочав вакцинацію медичного персоналу урядових лікарень вакциною COVID-19, виготовленою іншим провідним китайським виробником ліків Sinopharm, яка є першою вакциною, затвердженою Єгипетським управлінням з лікарських засобів.

На початку березня найбільш густонаселена арабська країна почала вакцинувати людей похилого віку та хворих на хронічні захворювання проти високоінфекційного коронавірусу.

Наразі Єгипет повідомив про 252 690 випадків захворювання на COVID-19, у тому числі про 14 670 смертей та 186 223 одужання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Країни G20 підтримають безоплатне надання ліцензій на виробництво вакцин

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