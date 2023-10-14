Единственный шанс "показать победу": почему россияне бросили все силы на Авдеевку - объяснил спикер Сил обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Россияне активно наступают в направлении Авдеевки и бросили туда все силы, ведь видят в этом единственный шанс “показать победу”. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штипун, пишет УНН.
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“Авдеевка для россиян – это единственный шанс "показать победу", но уже четвертый день их потери растут”, – заявил Штупун.
Детали
По его словам, оккупанты бросили почти все силы в том направлении, на штурм Авдеевки. Также для них важно, что “это определенные высоты, которые в стратегическом плане являются достаточно лакомыми для врага".
Однако оккупанты уже потеряли почти более 300 единиц военной техники, общие потери в живой силе – более 3 тысяч человек – это за 5 неполных суток.
Напомним
Российским оккупантам поставлена задача до конца года выйти на административные границы Донецкой области.