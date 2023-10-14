Єдиний шанс “показати перемогу”: чому росіяни кинули всі сили на Авдіївку - пояснив речник Сил оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Росіяни активно наступають у напрямку Авдіївки та кинули туди всі сили, адже бачать у цьому єдиний шанс “показати перемогу”. Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штипун, пише УНН.
Цитата
“Авдіївка для росіян – це єдиний шанс "показати перемогу", але вже четвертий день їхні втрати ростуть”, – заявив Штупун.
Деталі
За його словами, окупанти кинули майже всі сили у тому напрямку, на штурм Авдіївки. Також для них важливо, що “це певні висоти, які в стратегічному плані є досить ласими для ворога".
Проте окупанти вже втратили майже понад 300 одиниць військові техніки, загальні втрати в живій силі – понад 3 тисячі осіб – це за 5 неповних діб.
Нагадаємо
Російським окупантам поставлена задача до кінця року вийти на адміністративні кордони Донецької області.