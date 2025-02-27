ukenru
Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
09:18 • 27063 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
07:59 • 42696 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
26 февраля, 17:49 • 111721 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
26 февраля, 17:44 • 114790 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
26 февраля, 16:41 • 115767 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
26 февраля, 14:30 • 117615 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
26 февраля, 13:56 • 112104 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
26 февраля, 11:28 • 158681 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
26 февраля, 08:58 • 119855 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
26 февраля, 07:55 • 116156 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«ЕС был создан чтобы грабить США": Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары из ЕС

«ЕС был создан чтобы грабить США": Трамп угрожает ввести 25% пошлины на товары из ЕС

26 февраля, 23:51 • 100662 просмотра
Стармер собирает европейских лидеров в Лондоне для обсуждения плана Трампа

Стармер собирает европейских лидеров в Лондоне для обсуждения плана Трампа

27 февраля, 00:18 • 105439 просмотра
Италия заявила о невозможности справедливого мира без гарантий безопасности для Украины

Италия заявила о невозможности справедливого мира без гарантий безопасности для Украины

27 февраля, 00:53 • 106399 просмотра
В Болгарии прошлогодние выборы могут признать незаконными: что известно

В Болгарии прошлогодние выборы могут признать незаконными: что известно

27 февраля, 01:27 • 101821 просмотра
США и рф начали новые переговоры в Стамбуле

США и рф начали новые переговоры в Стамбуле

07:19 • 21915 просмотра
публикации
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Эксклюзив

09:18 • 27063 просмотра
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 158681 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 159989 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 200627 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 253164 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

26 февраля, 17:09 • 102417 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 105450 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 137447 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 126416 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 126345 просмотра
Актуальное
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины

Киев  •  УНН

 • 35143 просмотра

Read in English

ЕБРР прогнозирует рост экономики Украины на 3,5% в 2025 году и 5% в 2026 году при условии прекращения боевых действий. В 2024 году экономика выросла на 3% несмотря на войну.

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины до 3,5% в 2025 году и ожидает 5% роста в 2026 году при условии достижения соглашения о прекращении боевых действий в этом году, сообщила организация, пишет УНН.

Экономика Украины, которая выросла на 3,0 процента в 2024 году, несмотря на давление полномасштабной войны россии, как ожидается, вырастет на 3,5 процента в 2025 году и укрепится далее до 5,0 процентов в 2026 году при условии достижения соглашения о прекращении боевых действий в этом году

- говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), опубликованном сегодня.

В последнем отчете ЕБРР REP предыдущий прогноз роста Украины в 2025 году пересматривается в сторону снижения на 1,2 процентных пункта. В отчете за сентябрь прошлого года рост ожидался на уровне 4,7 процента в 2025 году.

"Хотя Украина вступила в 2025 год с внешним финансированием, обеспеченным на год, она сталкивается с замедлением экономического роста и ускорением инфляции из-за последствий войны, начавшейся с российского вторжения в феврале 2022 года", - пояснили в ЕБРР.

Продолжение войны и массированные атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины, как сообщается в отчете, привели как к дефициту электроэнергии, вынудив украинцев платить высокие цены за импортируемую электроэнергию, так и к острой нехватке рабочей силы. "Реальный рост ВВП заметно замедлился с более чем 5,0 процентов в первой половине 2024 года до примерно 2,0 процентов во второй половине года; общий показатель ВВП за 2024 год оценивается в 3,0 процента", - говорится в отчете.

Возобновление инфляции во второй половине 2024 года, как отмечается, было вызвано ростом стоимости электроэнергии, корректировкой регулируемых цен на коммунальные услуги, быстрым ростом реальной заработной платы и обесцениванием валюты по отношению к доллару США после ослабления привязки обменного курса в октябре 2023 года.

Годовая инфляция достигла 12 процентов в декабре 2024 года и, вероятно, останется на аналогичном уровне в первой половине 2025 года, прежде чем снизится до однозначных цифр к концу года

- указали в ЕБРР.

Центральный банк отреагировал, дважды повысив учетную ставку с декабря 2024 года с 13,0 до 14,5 процента, при этом, как отмечается, "вероятно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики".

Дефицит бюджета Украины на 2025 год прогнозируется на уровне 19,4 процента ВВП и полностью профинансирован за счет внешнего бюджетного финансирования в размере 38,4 миллиарда долларов США. Сюда входят 13,7 млрд долл. США от ЕС в рамках Ukraine Facility, 22,0 млрд долл. США от стран G7 на основе доходов от замороженных российских активов и 2,7 млрд долл. США от МВФ.

"Негативные факторы, повлиявшие на рост во второй половине 2024 года, вероятно, сохранятся и в 2025 году", - указали в ЕБРР.

С положительной стороны, как сообщается, "доказанная устойчивость и адаптивность предприятий, хорошо функционирующий черноморский торговый коридор, сильное стимулирование государственного потребления и увеличение военных закупок у отечественных предприятий, как ожидается, будут поддерживать экономический рост".

Дополнение

В сентябре ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год на 1,3% до 4,7% из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате атак рф.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы