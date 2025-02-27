ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины до 3,5% в 2025 году и ожидает 5% роста в 2026 году при условии достижения соглашения о прекращении боевых действий в этом году, сообщила организация, пишет УНН.

Экономика Украины, которая выросла на 3,0 процента в 2024 году, несмотря на давление полномасштабной войны россии, как ожидается, вырастет на 3,5 процента в 2025 году и укрепится далее до 5,0 процентов в 2026 году при условии достижения соглашения о прекращении боевых действий в этом году - говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), опубликованном сегодня.

В последнем отчете ЕБРР REP предыдущий прогноз роста Украины в 2025 году пересматривается в сторону снижения на 1,2 процентных пункта. В отчете за сентябрь прошлого года рост ожидался на уровне 4,7 процента в 2025 году.

"Хотя Украина вступила в 2025 год с внешним финансированием, обеспеченным на год, она сталкивается с замедлением экономического роста и ускорением инфляции из-за последствий войны, начавшейся с российского вторжения в феврале 2022 года", - пояснили в ЕБРР.

Продолжение войны и массированные атаки россии на энергетическую инфраструктуру Украины, как сообщается в отчете, привели как к дефициту электроэнергии, вынудив украинцев платить высокие цены за импортируемую электроэнергию, так и к острой нехватке рабочей силы. "Реальный рост ВВП заметно замедлился с более чем 5,0 процентов в первой половине 2024 года до примерно 2,0 процентов во второй половине года; общий показатель ВВП за 2024 год оценивается в 3,0 процента", - говорится в отчете.

Возобновление инфляции во второй половине 2024 года, как отмечается, было вызвано ростом стоимости электроэнергии, корректировкой регулируемых цен на коммунальные услуги, быстрым ростом реальной заработной платы и обесцениванием валюты по отношению к доллару США после ослабления привязки обменного курса в октябре 2023 года.

Годовая инфляция достигла 12 процентов в декабре 2024 года и, вероятно, останется на аналогичном уровне в первой половине 2025 года, прежде чем снизится до однозначных цифр к концу года - указали в ЕБРР.

Центральный банк отреагировал, дважды повысив учетную ставку с декабря 2024 года с 13,0 до 14,5 процента, при этом, как отмечается, "вероятно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики".

Дефицит бюджета Украины на 2025 год прогнозируется на уровне 19,4 процента ВВП и полностью профинансирован за счет внешнего бюджетного финансирования в размере 38,4 миллиарда долларов США. Сюда входят 13,7 млрд долл. США от ЕС в рамках Ukraine Facility, 22,0 млрд долл. США от стран G7 на основе доходов от замороженных российских активов и 2,7 млрд долл. США от МВФ.

"Негативные факторы, повлиявшие на рост во второй половине 2024 года, вероятно, сохранятся и в 2025 году", - указали в ЕБРР.

С положительной стороны, как сообщается, "доказанная устойчивость и адаптивность предприятий, хорошо функционирующий черноморский торговый коридор, сильное стимулирование государственного потребления и увеличение военных закупок у отечественных предприятий, как ожидается, будут поддерживать экономический рост".

Дополнение

В сентябре ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год на 1,3% до 4,7% из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате атак рф.