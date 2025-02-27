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ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Київ  •  УНН

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ЄБРР прогнозує зростання економіки України на 3,5% у 2025 році та 5% у 2026 році за умови припинення бойових дій. У 2024 році економіка зросла на 3%, незважаючи на війну.

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України до 3,5% у 2025 році і очікує 5% зростання у 2026 році за умови досягнення угоди про припинення бойових дій цього року, повідомила організація, пише УНН.

Економіка України, яка зросла на 3,0 відсотка у 2024 році, незважаючи на тиск повномасштабної війни росії, за прогнозами, зросте на 3,5 відсотка у 2025 році та зміцниться далі до 5,0 відсотка у 2026 році за умови досягнення угоди про припинення бойових дій цього року

- ідеться у звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), опублікованому сьогодні.

В останньому звіті ЄБРР REP попередній прогноз зростання України у 2025 році переглядається у бік зниження на 1,2 процентних пункти. У звіті за вересень минулого року зростання очікувалося на рівні 4,7 відсотка у 2025 році.

"Хоча Україна вступила у 2025 рік із зовнішнім фінансуванням, забезпеченим на рік, вона стикається із уповільненням економічного зростання та прискоренням інфляції через наслідки війни, яка розпочалася з російського вторгнення у лютому 2022 року", - пояснили у ЄБРР.

Продовження війни та масовані атаки росії на електроенергетичну інфраструктуру України, як повідомляється у звіті, призвели як до дефіциту електроенергії, змусивши українців платити високі ціни за електроенергію, що імпортується, так і до гострої нестачі робочої сили. "Реальне зростання ВВП помітно сповільнилося з більш ніж 5,0 відсотка у першій половині 2024 року до приблизно 2,0 відсотка у другій половині року; загальний показник ВВП за 2024 рік оцінюється у 3,0 відсотка", - ідеться у звіті.

Відновлення інфляції у другій половині 2024 року, як зазначається, було зумовлене зростанням вартості електроенергії, корекцією регульованих цін на комунальні послуги, швидким зростанням реальної заробітної плати та знеціненням валюти щодо долара США після послаблення прив'язки обмінного курсу у жовтні 2023 року.

Річна інфляція досягла 12 відсотків у грудні 2024 року і, ймовірно, залишиться на аналогічному рівні у першій половині 2025 року, перш ніж знизиться до однозначних цифр до кінця року

- вказали у ЄБРР.

Центральний банк відреагував, двічі підвищивши облікову ставку з грудня 2024 року з 13,0 до 14,5 відсотка, при цьому, як зазначається, "ймовірне подальше посилення грошово-кредитної політики".

Дефіцит бюджету України на 2025 рік прогнозується на рівні 19,4 відсотка ВВП і повністю профінансований за рахунок зовнішнього бюджетного фінансування обсягом 38,4 мільярда доларів США. Сюди входять 13,7 млрд дол. США від ЄС у межах Ukraine Facility, 22,0 млрд дол. США від країн G7 на основі доходів від заморожених російських активів та 2,7 млрд дол. США від МВФ.

"Негативні фактори, які вплинули на зростання у другій половині 2024 року, імовірно, збережуться і у 2025 році", - вказали у ЄБРР.

З позитивного боку, як повідомляється, "доведена стійкість та адаптивність підприємств, що добре функціонує чорноморський торговий коридор, сильне стимулювання державного споживання та збільшення військових закупівель від вітчизняних підприємств, як очікується, підтримуватимуть економічне зростання".

Доповнення

У вересні ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік на 1,3% до 4,7% через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок атак рф.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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