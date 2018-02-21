Эксперт объяснил, почему ЕБРР и МФК должны остановить финансирование компании "Кернел"

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64329 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78709 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81426 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107692 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100488 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104603 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111563 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122804 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134340 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Эксперт объяснил, почему ЕБРР и МФК должны остановить финансирование компании "Кернел"

Эксперт объяснил, почему ЕБРР и МФК должны остановить финансирование компании "Кернел"

Киев  •  УНН

 • 9765 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Европейский банк реконструкции и развития может остановить финансовую поддержку крупнейшего производителя масла "Кернел" за его недобросовестное поведение на рынке. Об этом в комментарии УНН сообщил директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий.

По его словам, "Кернел" использует политическое влияние своего бенефициара - народного депутат от партии "Відродження" Виталия Хомутынника для ухудшения положения конкурентов на рынке, что является недопустимым с точки зрения мировой практики.

"Кернел" является публичной компанией, информация о ее бенефициарах и владельцах акций является открытой. И ни для кого не секрет, что частью акций владеет народный депутат Виталий Хомутынник. Обычно в мировой практике не сочетаются такие вещи, как бизнес и формирование политики государства. Международные финансовые учреждения являются одними из внешних кредиторов украинских аграрных компаний. Поэтому мы призвали ЕБРР и МФК взять эту информацию к сведению при принятии решений о предоставлении финансирования данной компании", - рассказал Т.Высоцкий.

Эксперт напомнил, что в конце декабря прошлого года ВР внесла в Налоговый кодекс Украины резонансные "соевые правки". Данная норма была выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам сои, подсолнечника и рапса, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел".

"Сам факт принятия соевых поправок - чисто политическое решение, которое опять же наталкивает на мысль, что пока у нас будет сочетание бизнеса и политики, нам будет очень трудно создать конкурентную среду", - подчеркнул Т.Высоцкий.

Поэтому, по его словам, аграрии просят международные финансовые институты не подыгрывать недобросовестным политикам-бизнесменам.

"Мы как члены "Всеукраинского аграрного форума" выступаем за максимально прозрачную и конкурентную среду, плодами которой являются инновации, развитие и эффективность. Наличие такого кейса как "сочетание политики и бизнеса", к сожалению, способствует противоположному", - резюмировал Т.Высоцкий.

Напомним, Аграрные ассоциации призвали Европейский банк реконструкции и развития в Украине а также Международную финансовую корпорацию остановить финансирование производителя масла "Кернел".

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