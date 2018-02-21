Эксперт объяснил, почему ЕБРР и МФК должны остановить финансирование компании "Кернел"

По его словам, "Кернел" использует политическое влияние своего бенефициара - народного депутат от партии "Відродження" Виталия Хомутынника для ухудшения положения конкурентов на рынке, что является недопустимым с точки зрения мировой практики.

"Кернел" является публичной компанией, информация о ее бенефициарах и владельцах акций является открытой. И ни для кого не секрет, что частью акций владеет народный депутат Виталий Хомутынник. Обычно в мировой практике не сочетаются такие вещи, как бизнес и формирование политики государства. Международные финансовые учреждения являются одними из внешних кредиторов украинских аграрных компаний. Поэтому мы призвали ЕБРР и МФК взять эту информацию к сведению при принятии решений о предоставлении финансирования данной компании", - рассказал Т.Высоцкий.

Эксперт напомнил, что в конце декабря прошлого года ВР внесла в Налоговый кодекс Украины резонансные "соевые правки". Данная норма была выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам сои, подсолнечника и рапса, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел".

"Сам факт принятия соевых поправок - чисто политическое решение, которое опять же наталкивает на мысль, что пока у нас будет сочетание бизнеса и политики, нам будет очень трудно создать конкурентную среду", - подчеркнул Т.Высоцкий.

Поэтому, по его словам, аграрии просят международные финансовые институты не подыгрывать недобросовестным политикам-бизнесменам.

"Мы как члены "Всеукраинского аграрного форума" выступаем за максимально прозрачную и конкурентную среду, плодами которой являются инновации, развитие и эффективность. Наличие такого кейса как "сочетание политики и бизнеса", к сожалению, способствует противоположному", - резюмировал Т.Высоцкий.

Напомним, Аграрные ассоциации призвали Европейский банк реконструкции и развития в Украине а также Международную финансовую корпорацию остановить финансирование производителя масла "Кернел".