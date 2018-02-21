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Експерт пояснив, чому ЄБРР та МФК мають зупинити фінансування компанії "Кернел"

Експерт пояснив, чому ЄБРР та МФК мають зупинити фінансування компанії "Кернел"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Європейський банк реконструкції та розвитку може зупинити фінансову підтримку найбільшого виробника олії “Кернел” через його недобросовісну поведінку на ринку. Про це в коментарі УНН повідомив директор “Українського клубу аграрного бізнесу” Тарас Висоцький.

За його словами, “Кернел” використовує політичний вплив свого бенефіціара - народного депутата від партії “Відродження” Віталія Хомутинніка для погіршення становища конкурентів на ринку, що є неприпустимим з точки зору світової практики.

“Кернел” є публічною компанією, інформація про її бенефіціарів та власників акцій є відкритою. І ні для кого не секрет, що частиною акцій володіє народний депутат Віталій Хомутиннік. Зазвичай, у світовій практиці не поєднуються такі речі, як бізнес та формування політики держави. Міжнародні фінансові установи є одними із зовнішніх кредиторів українських аграрних компаній. Тому, ми закликали ЄБРР та МФК взяти цю інформацію до уваги під час ухвалення рішень щодо надання фінансування даній компанії", - розповів Т.Висоцький.

Експерт нагадав, що наприкінці грудня минулого року ВР ухвалила до Податкового кодексу України резонансні "соєві правки". Ця норма була вигідна лише великим компаніям - переробникам сої, соняшнику та ріпаку, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим із них є компанія “Кернел”.

"Сам факт прийняття соєвих правок - суто політичне рішення, яке знову ж таки наштовхує на думку, що допоки у нас буде поєднання бізнесу та політики, нам буде дуже важко створити конкурентне середовище", - наголосив Т.Висоцький.

Тож, за його словами, аграрії просять міжнародні фінансові інституції не підігрувати недобросовісним політикам-бізнесменам.

"Ми як члени "Всеукраїнського аграрного форуму" виступаємо за максимально прозоре і конкурентне середовище, плодами якого є інновації, розвиток та ефективність. Наявність такого кейсу як "поєднання політики та бізнесу", на жаль, сприяє протилежному", - резюмував Т.Висоцький.

Нагадаємо, Аграрні асоціації закликали Європейський банк реконструкції та розвитку в Україні, а також Міжнародну фінансову корпорацію зупинити фінансування виробника олії “Кернел”.

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