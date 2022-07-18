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Яворовский пирог, рождественскую звезду и сахновщинский каравай признали культурным наследием Украины

Яворовский пирог, рождественскую звезду и сахновщинский каравай признали культурным наследием Украины

Киев • УНН

 • 234447 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Традицию приготовления яворовского пирога, искусство изготовления рождественской звезды села Мацькович и практику приготовления сахновщинского каравая официально признали элементами нематериального культурного наследия Украины. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины, информирует УНН.

Цитата

"Не только борщ! Традиция приготовления яворовского пирога, искусство изготовления объемной сферической рождественской звезды села Мацькович и практики приготовления сахновщинского каравая – также официально признаны элементами нематериального культурного наследия Украины!" – говорится в сообщении.

Напомним

1 июля элемент "Культура приготовления украинского борща" внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране.

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