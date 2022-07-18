Яворовский пирог, рождественскую звезду и сахновщинский каравай признали культурным наследием Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Традицию приготовления яворовского пирога, искусство изготовления рождественской звезды села Мацькович и практику приготовления сахновщинского каравая официально признали элементами нематериального культурного наследия Украины. Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины, информирует УНН.
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"Не только борщ! Традиция приготовления яворовского пирога, искусство изготовления объемной сферической рождественской звезды села Мацькович и практики приготовления сахновщинского каравая – также официально признаны элементами нематериального культурного наследия Украины!" – говорится в сообщении.
Напомним
1 июля элемент "Культура приготовления украинского борща" внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране.