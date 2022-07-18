Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали культурною спадщиною України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Традицію приготування яворівського пирога, мистецтво виготовлення різдвяної звізди села Мацькович та практику приготування сахновщинського короваю офіційно визнали елементами нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, інформує УНН.
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"Не тільки борщ! Традиція приготування яворівського пирога, мистецтво виготовлення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацькович та практики приготування сахновщинського короваю – також офіційно визнані елементами нематеріальної культурної спадщини України!" – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
1 липня елемент "Культура приготування українського борщу" внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони.