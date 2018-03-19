Явка на выборах президента РФ в Крыму была ниже, чем на псевдореферендуме
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Явка на выборах президента Российской Федерации в оккупированном Крыму не превысила 80%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем во время псевдореферендума за "присоединение" полуострова к России, передает УНН со ссылкой на издание "Медуза".
По информации издания, явка на выборы президента РФ на оккупированном полуострове не превысила 80%, что на десять процентных пунктов ниже показателей 2014 года.
Отмечается, что результат голосования за Путина в Крыму оказался скромнее, чем итоги самого референдума о "присоединении": в Крыму действующий президент получил 92,2% голосов (за "присоединение" к РФ выступили почти 96,8%), а в Севастополе - 90, 2% (на референдуме - 95,6%).
Как сообщал УНН, Президент предложил добавить в санкционный список причастных к российским выборов в Крыму.