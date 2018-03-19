Явка на виборах президента РФ у Криму була нижчою, ніж на псевдореферендумі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Явка на виборах президента Російської Федерації в окупованому Криму не перевищила 80%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж під час псевдореферендуму за "приєднання" півострова до Росії, передає УНН з посиланням на видання "Медуза".
За інформацією видання, явка на вибори президента РФ на окупованому півострові не перевищила 80%, що на десять процентних пунктів нижче за показники 2014 року.
Зазначається, що результат голосування за В.Путіна в Криму виявився скромнішим, ніж підсумки самого референдуму про "приєднання": в Криму чинний президент отримав 92,2% голосів (за "приєднання" до РФ виступили майже 96,8%), а в Севастополі - 90,2% (на референдумі - 95,6 %).
Як повідомляв УНН, Президент запропонував додати до санкційного списку причетних до російських виборів у Криму.