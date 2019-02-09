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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72780 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 99346 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134395 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133134 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131149 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125732 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162882 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117892 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141481 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145315 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Ястремская победила в номинации "прорыв месяца" - WTA

Ястремская победила в номинации "прорыв месяца" - WTA

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в номинации “прорыв месяца” от Женской теннисной ассоциации (WTA). По результатам голосования 18-летнюю украинку поддержали почти 47 процентов болельщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ассоциации.

В голосовании спортсменка из Одессы обошла американок Аманду Анисимову и Даниэль Коллинз и австралийку Эшли Барти.

На прошлой неделе украинская теннисистка получила свой второй титул WTA. Эта победа позволила Ястремскому войти в топ-40 рейтинга WTA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ястремская победила экс-первую ракетку мира в Таиланде

Перед этим, теннисистка Ястремская стала победительницей турнира в Таиланде.

Напомним, Ястремская выступит за сборную Украины в ближайших матчах Кубка Федерации.

Украинские Национальные Новости

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