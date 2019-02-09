Ястремская победила в номинации "прорыв месяца" - WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в номинации “прорыв месяца” от Женской теннисной ассоциации (WTA). По результатам голосования 18-летнюю украинку поддержали почти 47 процентов болельщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ассоциации.
В голосовании спортсменка из Одессы обошла американок Аманду Анисимову и Даниэль Коллинз и австралийку Эшли Барти.
На прошлой неделе украинская теннисистка получила свой второй титул WTA. Эта победа позволила Ястремскому войти в топ-40 рейтинга WTA.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ястремская победила экс-первую ракетку мира в Таиланде
Перед этим, теннисистка Ястремская стала победительницей турнира в Таиланде.
Напомним, Ястремская выступит за сборную Украины в ближайших матчах Кубка Федерации.