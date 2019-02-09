Ястремська перемогла в номінації "прорив місяця" - WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла в номінації “прорив місяця” від Жіночої тенісної асоціації (WTA). За результатами голосування 18-річну українку підтримали майже 47 відсотків уболівальників. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт асоціації.
У голосуванні спортсменка з Одеси обійшла американок Аманду Анісімову та Даніель Коллінз і австралійку Ешлі Барті.
Минулого тижня українська тенісистка здобула свій другий титул WTA. Ця перемога дозволила Ястремській увійти до топ-40 рейтингу WTA.
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Перед цим, тенісистка Ястремська стала переможницею турніру в Таїланді.
Нагадаємо, Ястремська виступить за збірну України в найближчих матчах Кубку Федерації.