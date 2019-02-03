Тенісистка Ястремська стала переможницею турніру в Таїланді
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. На турнірі WTA International – "Thailand Open" в Хуанхіні (Таїланд), відбувся фінальний поєдинок за участі українки Даяни Ястремської (8 сіяна) та австралійки Айли Томлянович (6), передає кореспондент УНН.
Перспективно почала матч 18-річна одеситка, яка з двома брейками повела 5:0 і святкувала виграш в партії 6:2. Проте чимала кількість подвійних помилок на подачах призвели до переломного ходу подій в другому сеті – 6:2 вже на користь австралійки.
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У вирішальній партії 49 ракетка світу Томлянович вирвалася вперед 5:2 і виходила подавати на матч, однак в двох геймах не змогла захистити подачу. У підсумку все вирішувалося на тай-брейку, де вправнішою була одеситка – 7:6 (3).
Для українка даний титул WTA став другим в кар'єрі після минулорічного тріумфу в Гонконзі.
Зауважимо, що в оновленому рейтингу WTA Ястремська оновить персональний рекорд кар'єри і підніметься до топ-40 тенісисток планети.
Нагадаємо, Ястремська виступить за збірну України в найближчих матчах Кубку Федерації.