Тенісистка Ястремська стала переможницею турніру в Таїланді

Перспективно почала матч 18-річна одеситка, яка з двома брейками повела 5:0 і святкувала виграш в партії 6:2. Проте чимала кількість подвійних помилок на подачах призвели до переломного ходу подій в другому сеті – 6:2 вже на користь австралійки.

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У вирішальній партії 49 ракетка світу Томлянович вирвалася вперед 5:2 і виходила подавати на матч, однак в двох геймах не змогла захистити подачу. У підсумку все вирішувалося на тай-брейку, де вправнішою була одеситка – 7:6 (3).

Для українка даний титул WTA став другим в кар'єрі після минулорічного тріумфу в Гонконзі.

Зауважимо, що в оновленому рейтингу WTA Ястремська оновить персональний рекорд кар'єри і підніметься до топ-40 тенісисток планети.

Нагадаємо, Ястремська виступить за збірну України в найближчих матчах Кубку Федерації.