Ястремська перемогла екс-першу ракетку світу в Таїланді
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Третя ракетка України в жіночому тенісі Даяна Ястремська святкувала виграш у зустрічі 1/4 фіналу змагань WTA в Хуахіні (Таїланд), передає кореспондент УНН.
Матч із екс-першою ракеткою світу Гарбіньє Мугурусою (1 сіяна) розпочався невдало для 18-річної одеситки – з брейку у виконанні іспанки. Однак надалі Ястремській вдалося перевести сет до тай-брейку, де сильнішою виявилася наша землячка. Друга партія пройшла під диктовку одеситки, яка здійснила три брейки – 7:6 (5), 6:1.
За 100 хвилин ігрового часу переможниця виконала два ейси проти жодного у лідера посіву турніру, проте 7 разів зробила подвійні помилки.
Примітно, що за вихід у фінал українка посперечається із 98 ракеткою світу полячкою Магдою Лінетт, яку обіграла у минулому році на двох тай-брейках змагань у Нью-Хейвені.
Нагадаємо, Ястремська виступить за збірну України в найближчих матчах Кубку Федерації.