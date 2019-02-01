Ястремская победила экс-первую ракетку мира в Таиланде

Матч с экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой (1 сеяная) начался неудачно для 18-летней одесситки - с брейка в исполнении испанки. Однако в дальнейшем Ястремской удалось перевести сет до тай-брейка, где сильнее оказалась наша землячка. Вторая партия прошла под диктовку одесситки, которая осуществила три брейка - 7:6 (5), 6:1.

За 100 минут игрового времени победительница выполнила два эйса против одного у лидера посева турнира, однако 7 раз сделала двойные ошибки.

Примечательно, что за выход в финал украинка поспорит с 98 ракеткой мира полькой Магдой Линетт, которую обыграла в прошлом году на двух тай-брейках соревнований в Нью-Хейвене.

Напомним, Ястремская выступит за сборную Украины в ближайших матчах Кубка Федерации.