Теннисистка Ястремская стала победительницей турнира в Таиланде
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. На турнире WTA International - "Thailand Open" в Хуанхини (Таиланд), состоялся финальный поединок с участием украинцки Даяны Ястремской (8 сеяная) и австралийки Айли Томлянович (6), передает корреспондент УНН.
Перспективно начала матч 18-летняя одесситка, которая с двумя брейками повела 5 0 и праздновала выигрыш в партии 6:2. Однако немалое количество двойных ошибок на подачах привели к переломному ходу событий во втором сете - 6:2 уже в пользу австралийки.
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В решающей партии 49 ракетка мира Томлянович вырвалась вперед 5:2 и выходила подавать на матч, однако в двух геймах не смогла защитить подачу. В итоге все решалось на тай-брейке, где удачливее была одесситка - 7:6 (3).
Для украинки данный титул WTA стал вторым в карьере после прошлогоднего триумфа в Гонконге.
Отметим, что в обновленном рейтинге WTA Ястремская обновит персональный рекорд карьеры и поднимется в топ-40 теннисисток планеты.
Напомним, Ястремская выступит за сборную Украины в ближайших матчах Кубка Федерации.