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Ястремська оновила особистий рекорд у рейтингу WTA

Ястремська оновила особистий рекорд у рейтингу WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська після перемоги на турнірі у Хуахіні дебютує у топ-35 і оновлює свій особистий рекорд, який встановила минулого тижня (47-е місце). Про це УНН повідомляє з посиланням на Великий теніс України.

Ястремська, яка тепер займає 34-й рядок у рейтингу WTA, стала наймолодшою з українок, які пробилися до 35 найсильніших.

Зберегли свої позиції у світовій класифікації Еліна Світоліна (7) і Леся Цуренко (24).

Таким чином, вперше в історії національного тенісу відразу три дівчини потрапили до топ-35 рейтингу WTA.

На цьому тижні Даяна Ястремська дебютує у складі збірної України в Кубку Федерації. На матчі в польському місті Зелена-Гура також заявлені Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк і Надія Кіченок.

Нагадаємо, Ястремська стала переможницею турніру в Таїланді.

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