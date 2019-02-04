Ястремська оновила особистий рекорд у рейтингу WTA

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська після перемоги на турнірі у Хуахіні дебютує у топ-35 і оновлює свій особистий рекорд, який встановила минулого тижня (47-е місце). Про це УНН повідомляє з посиланням на Великий теніс України.