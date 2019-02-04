Ястремська оновила особистий рекорд у рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська після перемоги на турнірі у Хуахіні дебютує у топ-35 і оновлює свій особистий рекорд, який встановила минулого тижня (47-е місце). Про це УНН повідомляє з посиланням на Великий теніс України.
Ястремська, яка тепер займає 34-й рядок у рейтингу WTA, стала наймолодшою з українок, які пробилися до 35 найсильніших.
Зберегли свої позиції у світовій класифікації Еліна Світоліна (7) і Леся Цуренко (24).
Таким чином, вперше в історії національного тенісу відразу три дівчини потрапили до топ-35 рейтингу WTA.
На цьому тижні Даяна Ястремська дебютує у складі збірної України в Кубку Федерації. На матчі в польському місті Зелена-Гура також заявлені Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк і Надія Кіченок.
Нагадаємо, Ястремська стала переможницею турніру в Таїланді.