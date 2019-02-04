Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская после победы на турнире в Хуахине дебютирует в топ-35 и обновляет свой личный рекорд, который установила на прошлой неделе (47-е место). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Большой теннис Украины.
Ястремская, которая теперь занимает 34-ю строчку в рейтинге WTA, стала самой юной из украинок, пробившихся в число 35 сильнейших.
Сохранили свои позиции в мировой классификации Элина Свитолина (7) и Леся Цуренко (24).
Таким образом, впервые в истории национального тенниса сразу три девушки попали в топ-35 рейтинга WTA.
На этой неделе Даяна Ястремская дебютирует в составе сборной Украины в Кубке Федерации. На матчи в польском городе Зелёна-Гура также заявлены Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок.
Напомним, Ястремская стала победительницей турнира в Таиланде.