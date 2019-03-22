Ястремская не смогла пробиться в 1/16 финала теннисного турнира в Майами
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла преодолеть барьер второго раунда на турнире WTA Premier Mandatory "Miami Open presented by Itaú", который проходит в Майами (США), сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Во втором круге основной сетки украинка уступила в двух сетах 12-й сеяной австралийке Эшли Барти - 4:6, 1:6.
За 65 игровых минут третья ракетка Украины совершила два эйса при 1 двойной ошибке, а также реализовала 2/7 брейкпойнтив.
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Таким образом, в основной сетке турнира остались только две украинки Леся Цуренко и Элина Свитолина.
Добавим, что Свитолина сыграет с китаянкой Яфань Ван, а Цуренко против японки Мисаки Дои.