Ястремська не змогла пробитися до 1/16 фіналу тенісного турніру в Маямі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати бар'єр другого раунду на турнірі WTA Premier Mandatory "Miami Open presented by Itaú", що проходить в Маямі (США), повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У другому колі основної сітки українка поступилася в двох сетах 12-й сіяній австралійці Ешлі Барті – 4:6, 1:6.
За 65 ігрових хвилин третя ракетка України здійснила два ейси при 1 подвійній помилці, а також реалізувала 2/7 брейкпойнтів.
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Таким чином, в основній сітці турніру залишились тільки двоє українок Леся Цуренко та Еліна Світоліна.
Додамо, що Світоліна зіграє із китаянкою Яфань Ван, а Цуренко проти японки Місакі Доі.