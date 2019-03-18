Тенісистка Світоліна повернулася в топ-5 рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В оновленому рейтингу найкращих тенісисток світу (WTA) в топ-5 з’явилася представниця України, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Перша ракетка країни Еліна Світоліна піднялася з 6-го місця на 5-е, вперше з початку сезону повернувшись в топ-5 світової класифікації. Найвище її місце в рейтингу датовано 2017-м роком — 3 сходинка.
Леся Цуренко і Даяна Ястремська зберегли за собою 28 і 37 позиції відповідно. Катерина Козлова піднялася на 101-е місце (+13), впритул підібравшись до сотні кращих.
Зауважимо, що наступне оновлення рейтингу відбудеться через два тижні, після завершення турніру в Майамі.
Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна не вийшла у фінал BNP Paribas Open в американському місті Індіан-Веллс.