Світоліна не вийшла до фіналу турніру в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна не вийшла у фінал BNP Paribas Open в американському місті Індіан-Веллс. Про це УНН повідомляє з посиланням на Великий теніс України.
Українка програла в трисетовому протистоянні за путівку в фінал канадійці Б'янці Андреєску: 3-6, 6-2, 4-6.
Суперниці провели на корті 2 години і 12 хвилин. Світоліна зі старту вийшла вперед з двома брейками (3-0), але далі шість геймів у свій актив записала канадійка. Дівчата обмінялися брейками на початку другої партії, після чого українка програла лише один гейм до кінця сету.
Андреєску стартувала з брейка у вирішальній партії і вела 3-1, Світоліна рахунок зрівняла, але захистити свою подачу їй не вдалося (4-3 на користь суперниці). Українка не скористалася потрійним брейкпойнтом у восьмому геймі, а потім вже на своїй подачі відіграла один матчбол. У затяжному десятому геймі Андреєску відіграла три шанси на брейк для Світоліної і зуміла скористатися своїм четвертим матчболом, щоб оформити путівку в фінал. Для канадійки це другий поєдинок і друга перемога в Турі над суперницею з топ-10 рейтингу.
Суперниця Б'янки Андреєску у фінальному матчі визначиться в поєдинку Анжелік Кербер - Белінда Бенчіч.
Вихід у півфінал дозволить Еліні Світоліній повернутися в топ-5 рейтингу.