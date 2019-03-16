Свитолина не вышла в финал турнира в Индиан-Уэллс

Украинка проиграла в трехсетовом противостоянии за путевку в финал канадке Бьянке Андрееску: 3-6, 6-2, 4-6.

Соперницы провели на корте 2 часа и 12 минут. Свитолина со старта вышла вперед с двумя брейками (3-0), но дальше шесть геймов в свой актив записала канадка. Девушки обменялись брейками в начале второй партии, после чего украинка проиграла лишь один гейм до конца сета.

Андрееску стартовала с брейка в решающей партии и вела 3-1, Свитолина счет сравняла, но защитить свою подачу ей не удалось (4-3 в пользу соперницы). Украинка не воспользовалась тройным брейкпоинтом в восьмом гейме, а затем уже на своей подаче отыграла один матчбол. В затяжном десятом гейме Андрееску отыграла три шанса на брейк для Свитолиной и сумела воспользоваться своим четвертым матчболом, чтобы оформить путевку в финал. Для канадки это второй поединок и вторая победа в Туре над соперницей из топ-10 рейтинга.

Соперница Бьянки Андрееску в финальном матче определится в поединке Анжелик Кербер - Белинда Бенчич.

Выход в полуфинал позволит Элине Свитолиной вернуться в топ-5 рейтинга.