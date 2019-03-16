Свитолина не вышла в финал турнира в Индиан-Уэллс

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 104 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 6364 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 11344 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 11030 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 43873 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94326 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 140330 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 130527 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71397 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188914 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
56%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 9500 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13113 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17106 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 15700 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20053 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 564 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 6348 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 11338 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 140327 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 130526 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12927 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15164 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17583 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20490 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22033 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Свитолина не вышла в финал турнира в Индиан-Уэллс

Киев • УНН

 • 8440 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина не вышла в финал BNP Paribas Open в американском городе Индиан-Уэллс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Большой теннис Украины.

Свитолина не вышла в финал турнира в Индиан-Уэллс

Украинка проиграла в трехсетовом противостоянии за путевку в финал канадке Бьянке Андрееску: 3-6, 6-2, 4-6.

Соперницы провели на корте 2 часа и 12 минут. Свитолина со старта вышла вперед с двумя брейками (3-0), но дальше шесть геймов в свой актив записала канадка. Девушки обменялись брейками в начале второй партии, после чего украинка проиграла лишь один гейм до конца сета.

Андрееску стартовала с брейка в решающей партии и вела 3-1, Свитолина счет сравняла, но защитить свою подачу ей не удалось (4-3 в пользу соперницы). Украинка не воспользовалась тройным брейкпоинтом в восьмом гейме, а затем уже на своей подаче отыграла один матчбол. В затяжном десятом гейме Андрееску отыграла три шанса на брейк для Свитолиной и сумела воспользоваться своим четвертым матчболом, чтобы оформить путевку в финал. Для канадки это второй поединок и вторая победа в Туре над соперницей из топ-10 рейтинга.

Соперница Бьянки Андрееску в финальном матче определится в поединке Анжелик Кербер - Белинда Бенчич.

Выход в полуфинал позволит Элине Свитолиной вернуться в топ-5 рейтинга.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.30
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27