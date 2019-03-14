Світоліна побореться за місце у фіналі в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна дебютує у півфіналі BNP Paribas Open в американському місті Індіан-Веллс. Про це УНН повідомляє з посиланням на Великий теніс України.
Еліна Світоліна у чвертьфіналі здолала Маркету Вондроушову з Чехії: 4-6, 6-4, 6-4.
Тенісистки провели на корті 2 години і 11 хвилин. У першому сеті на два брейки суперниці Світоліна відповіла одним. Під час другої партії українка двічі виходила вперед з брейком, але утримати відрив не зуміла. У десятому геймі Світоліна скористалася другим сетболом на подачі чешки і перевела гру у вирішальну партію. Вондроушовій першій вдалося зробити брейк, Світоліна відповіла зворотним брейком (3-3) і далі до кінця зустрічі взяла 3 гейми з 4.
Світоліна вперше у кар'єрі зіграла у чвертьфіналі BNP Paribas Open. Раніше тенісистки зустрічалися на корті два рази: в 2018 році в Досі і в Штутгарті. Обидва матчі залишилися в активі українки.
В 1/2 фіналу українка зустрінеться з 18-річною канадійкою Б'янкою Андреєску (WTA 60).
Нагадаємо, Світоліна вилетіла з парного турніру в Індіан-Веллс.