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Світоліна побореться за місце у фіналі в Індіан-Веллс

Київ • УНН

 • 8092 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна дебютує у півфіналі BNP Paribas Open в американському місті Індіан-Веллс. Про це УНН повідомляє з посиланням на Великий теніс України.

Світоліна побореться за місце у фіналі в Індіан-Веллс

Еліна Світоліна у чвертьфіналі здолала Маркету Вондроушову з Чехії: 4-6, 6-4, 6-4.

Тенісистки провели на корті 2 години і 11 хвилин. У першому сеті на два брейки суперниці Світоліна відповіла одним. Під час другої партії українка двічі виходила вперед з брейком, але утримати відрив не зуміла. У десятому геймі Світоліна скористалася другим сетболом на подачі чешки і перевела гру у вирішальну партію. Вондроушовій першій вдалося зробити брейк, Світоліна відповіла зворотним брейком (3-3) і далі до кінця зустрічі взяла 3 гейми з 4.

Світоліна вперше у кар'єрі зіграла у чвертьфіналі BNP Paribas Open. Раніше тенісистки зустрічалися на корті два рази: в 2018 році в Досі і в Штутгарті. Обидва матчі залишилися в активі українки.

В 1/2 фіналу українка зустрінеться з 18-річною канадійкою Б'янкою Андреєску (WTA 60).

Нагадаємо, Світоліна вилетіла з парного турніру в Індіан-Веллс.

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