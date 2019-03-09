Світоліна вилетіла з парного турніру в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Провідна тенісистка України Еліна Світоліна покинула турнір серії WTA Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі у парному розряді, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
У дуеті із білорускою Вікторією Азаренко, Світоліна у першому колі поступилася полячці Алісії Росольській та китаянці Ян Чжаосюань. Матч тривав 98 хвилин і завершився в трьох сетах – 5:7, 6:4, 8:10.
Примітно, що вже сьогодні Світоліна виступить у другому раунді одиночного розрядупроти американки Софії Кенін.
Як повідомляв УНН, сестри Кіченок виграли перший поєдинок парних змагань в Індіан-Велс.