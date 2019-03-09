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Свитолина вылетела из парного турнира в Индиан-Уэллс

Свитолина вылетела из парного турнира в Индиан-Уэллс

Киев  •  УНН

 • 7948 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Ведущая теннисистка Украины Элина Свитолина покинула турнир серии WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе в парном разряде, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В дуэте с белоруской Викторией Азаренко, Свитолина в первом круге уступила полячке Алисии Росольска и китаянке Ян Чжаосюаня. Матч продолжался 98 минут и завершился в трех сетах - 5:7, 6:4, 8:10.

Примечательно, что уже сегодня Свитолина выступит во втором раунде одиночного розрядупроты американки Софии Кенин.

Как сообщал УНН, сестры Киченок выиграли первый поединок парных соревнований в Индиан-Уэллс.

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