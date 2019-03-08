Сестри Кіченок здобули виграш на старті тенісного турніру в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У дебютному матчі парних тенісних змагань в Індіан-Веллсі українки Надія та Людмила Кіченок були сильнішими за американський дует Дезайр Кравчик і Сабріни Сантамарії, інформує УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
Поєдинок тривав близько 70 хвилин та завершився в двох сетах 6:4, 6:1. За матч наші тенісистки виконали 5 брейків і програли один гейм на своїй подачі.
Наступні суперниці українок стануть відомі за результатами поєдинку між сестрами Чжань і дуетом Аояма/Морозова.
Примітно, що сестри Кіченок не виступали разом з листопада минулого року, коли виграли турнір WTA Elite Trophy в Чжухаї.