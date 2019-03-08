Сестры Киченок получили выигрыш на старте теннисного турнира в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В дебютном матче парных теннисных соревнований в Индиан-Уэллсе украинки Надежда и Людмила Киченок были сильнее американский дуэт Дезайр Кравчик и Сабрины Сантамарии, информирует УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
Поединок длился около 70 минут и завершился в двух сетах 6:4, 6:1. За матч наши теннисистки выполнили 5 брейков и проиграли один гейм на своей подаче.
Следующие соперницы украинок станут известны по результатам поединка между сестрами Чжань и дуэтом Аояма/Морозова.
Примечательно, что сестры Киченок не выступали вместе с ноября прошлого года, когда выиграли турнир WTA Elite Trophy в Чжухае.