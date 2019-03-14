Свитолина поборется за место в финале в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина дебютирует в полуфинале BNP Paribas Open в американском городе Индиан-Уэллс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Большой теннис Украины.
Элина Свитолина в четвертьфинале одолела Маркету Вондроушову из Чехии: 4-6, 6-4, 6-4.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 11 минут. В первом сете на два брейка соперницы Свитолина ответила одним. По ходу второй партии украинка дважды выходила вперед с брейком, но удержать отрыв не сумела. В десятом гейме Свитолина воспользовалась вторым сетболом на подаче чешки и перевела игру в решающую партию. Вондроушовой первой удалось сделать брейк, Свитолина ответила обратным брейком (3-3) и далее до конца встречи взяла 3 гейма из 4.
Свитолина впервые в карьере сыграла в четвертьфинале BNP Paribas Open. Ранее теннисистки встречались на корте два раза: в 2018 году в Дохе и в Штутгарте. Оба матча остались в активе украинки.
В 1/2 финала украинка встретится с 18-летней канадкой Бьянкой Андрееску (WTA 60).
Напомним, Свитолина вылетела из парного турнира в Индиан-Уэллс.