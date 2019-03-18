Теннисистка Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В обновленном рейтинге лучших теннисисток мира (WTA) в топ-5 появилась представительница Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Первая ракетка страны Элина Свитолина поднялась с 6-го места на пятое, впервые с начала сезона вернувшись в топ-5 советов классификации. Выше ее место в рейтинге датировано 2017-м годом - 3 ступень.
Леся Цуренко и Даяна Ястремская сохранили за собой 28 и 37 позиции соответственно. Екатерина Козлова поднялась на сто первый место (+13), вплотную подобравшись в сотню лучших.
Заметим, что следующее обновление рейтинга состоится через две недели, после завершения турнира в Майами.
Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина не вышла в финал BNP Paribas Open в американском городе Индиан-Уэллс.