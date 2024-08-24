Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области
Киев • УНН
В Киевской области прогнозируется ясная погода без осадков с температурой 26-31°C. В Киеве ожидается 26-28°C, утром было 16°C с влажностью 76% и давлением 750 мм рт. ст.
В Киевской области предполагается ясная погода с температурой 26-31°C, в Киеве 26-28°C. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня в Киевской области будет небольшая облачность без осадков. Ветер северный со скоростью от 3 до 8 метров на секунду. Температура воздуха варьируется от 26 до 31 градусов по Цельсию по области, в Киеве - от 26 до 28 градусов
В Киеве на 7:00 температура воздуха составляет 16 градусов, относительная влажность 76%, а атмосферное давление - 750 мм рт. ст.
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