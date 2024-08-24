Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

В Киевской области предполагается ясная погода с температурой 26-31°C, в Киеве 26-28°C. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня в Киевской области будет небольшая облачность без осадков. Ветер северный со скоростью от 3 до 8 метров на секунду. Температура воздуха варьируется от 26 до 31 градусов по Цельсию по области, в Киеве - от 26 до 28 градусов

В Киеве на 7:00 температура воздуха составляет 16 градусов, относительная влажность 76%, а атмосферное давление - 750 мм рт. ст.

Українці та погода вплинули на зменшення відключень: радник прем'єра розповів, як саме