Ясна погода та спека до 31°C очікуються у Київській області
Київ • УНН
У Київській області прогнозується ясна погода без опадів з температурою 26-31°C. У Києві очікується 26-28°C, вранці було 16°C з вологістю 76% та тиском 750 мм рт. ст.
У Київській області передбачається ясна погода з температурою 26-31°C, у Києві 26-28°C. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Сьогодні в Київській області буде невелика хмарність без опадів. Вітер північний з швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря варіюється від 26 до 31 градусів за Цельсієм по області, в Києві – від 26 до 28 градусів
У Києві на 7:00 температура повітря становить 16 градусів, відносна вологість 76%, а атмосферний тиск – 750 мм рт. ст.
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