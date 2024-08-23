Українці та погода вплинули на зменшення відключень: радник прем'єра розповів, як саме

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Київ • УНН

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Радник прем'єр-міністра розповів про відмінності серпневої спеки від липневої та її вплив на енергосистему. Українці відгукнулися на заклик економити електроенергію, що допомогло збалансувати роботу енергосистеми.

Цього тижня менше вимикали електроенергію, тому що спека не така сильна, люди ощадливо використовують електроенергію, а енергетики вдало продовжують ремонти. Про це розповів в ефірі КИЇВ24 радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, пише УНН.

Деталі

"Спека в серпні та спека у липні дуже суттєво відрізняються. Не по всій території України була "розпечена сковорідка". Це все ж таки також внесло такий регіональний нюанс розміру наванитаження. З іншого боку, у серпні світлові дні зменшуються і, відповідно, ночі довші і температура вночі також прохолодніша, що довзоляє охолодити будівлі і, відповідно, не так активно використовувати кондиціонери", - сказав Бойко.

З його слів, також він сам був свідком "свідомого підходу до самостійного регулювання споживання споживачами, які застосовували власне обмеження свого споживання".

"Люди відгукнулися на заклик НЕК "Укренерго", Міністерства енергетики і, відповідно, не спровоковували ще більше зростання навантаження, що також своєю чергою позитивно вплинуло на можливість енергетиків збалансувати роботу енергосистеми без застосування графіків обмеження або з мінімізацією таких графіків. Ремонтна компанія досить успішно на сьогодні проходить, включається додаткове генеруюче обладнання, що додало електрики в системі", - зазначив Бойко.

Відключення світла можуть припинитися вже наступного тижня: в Укренерго назвали умову20.08.24, 20:02 • 24968 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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