Украинцы и погода повлияли на уменьшение отключений: советник премьера рассказал, как именно

На этой неделе меньше отключали электроэнергию, потому что жара не такая сильная, люди экономно используют электроэнергию, а энергетики успешно продолжают ремонты. Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко, пишет УНН.

Детали

"Жара в августе и жара в июле очень существенно отличаются. Не по всей территории Украины была "раскаленная сковородка". Это все же также внесло такой региональный нюанс размера нагрузки. С другой стороны, в августе световые дни уменьшаются и, соответственно, ночи длиннее и температура ночью также прохладнее, что позволяет охладить здания и, соответственно, не так активно использовать кондиционеры", - сказал Бойко.

По его словам, также он сам был свидетелем "сознательного подхода к самостоятельному регулированию потребления потребителями, которые применяли собственное ограничение своего потребления".

"Люди откликнулись на призыв НЭК "Укрэнерго", Министерства энергетики и, соответственно, не спровоцировали еще больший рост нагрузки, что также в свою очередь положительно повлияло на возможность энергетиков сбалансировать работу энергосистемы без применения графиков ограничения или с минимизацией таких графиков. Ремонтная компания достаточно успешно на сегодня проходит, включается дополнительное генерирующее оборудование, что добавило электричества в системе", - отметил Бойко.

Отключения света могут прекратиться уже на следующей неделе: в Укрэнерго назвали условие