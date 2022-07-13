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Ярославский встретился с игроками и менеджментом "Металлиста": "Наша главная цель - сохранить клуб"

Ярославский встретился с игроками и менеджментом "Металлиста": "Наша главная цель - сохранить клуб"

Киев • УНН

 • 140294 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Президент харьковского футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский провел встречу с командой, тренерским штабом и администрацией — сообщает официальный клубный сайт, пишет УНН.

Александр Ярославский, который накануне прибыл в Украину, сказал: «Наша главная цель — сохранить клуб для Харькова и харьковчан. И все наши действия направлены на это», — цитирует его пресс-служба ФК «Металлист».

Одними из ключевых вопросов для обсуждения стали переходы главного тренера первой команды Александра Кучера и нескольких игроков в «Днепр-1». Днепровский клуб пригласил Александра Кучера из-за внезапного ухода своего экс-тренера Игора Йовичевича в донецкий «Шахтер». «Днепр-1» был вынужден в срочном порядке искать нового тренера, который смог бы как можно быстрее приступить к подготовке команды к дебюту в еврокубках. В этих условиях «Днепр-1» предложил 1 млн долл. за переход качественного специалиста из Харькова. Учитывая, что средства, полученные от перехода главного тренера, можно направить на развитие футбольного клуба, «Металлист» принял решение отпустить Александра Кучера.

Цель перехода игроков харьковского клуба в «Днепр-1» тесно связана с его еврокубковыми перспективами: «Поскольку днепровский клуб будет играть в еврокубках, наши игроки, находясь в аренде, смогут получить бесценный опыт выступлений на высшем уровне. Не исключено, что временно в «Днепр-1» могут отправиться и легионеры «Металлиста». Благодаря выступлениям днепровского клуба в еврокубках, команда сможет находиться за пределами Украины, что имеет первоочередное значение для иностранных футболистов. Соответственно, аренда – единственный на сегодняшний день способ для «Металлиста» сохранить контракты своих легионеров».

Финальное слово в этом вопросе оставалось за Александром Ярославским, который на сегодняшней встрече подтвердил соответствие принятого решения долгосрочным интересам «Металлиста»: «Одно дело, если бы клуб играл в Харькове, на своем стадионе, другое, когда это невозможно. В этом случае для футболистов важнее всего дать поддерживать спортивную форму и профессионально расти».

В «Металлисте» также сообщают, что вице-президент клуба Евгений Красников находится на своем рабочем месте и занимается комплектацией и подготовкой «Металлиста» к старту в УПЛ. К нынешнему времени клуб подписал контракты с тремя новыми футболистами — Дмитрием Коркишко, Данилом Кнышом и Русланом Бабенко, а также продлил контракты с несколькими действующими игроками. «При комплектации команды «Металлист» продолжает делать ставку исключительно на футболистов, соответствующих уровню УПЛ. Спортивным директором клуба назначен Василий Кобин, который уже приступил к работе. Обязанности главного тренера после ухода Александра Кучера и его помощника Юрия Ушмаева исполняет Александр Призетко. Также рассматривается вопрос привлечения к работе в тренерском штабе Ярослава Ракицкого», — сказано на сайте.

Отдельно на сегодняшней конференции была обозначена стратегия действий для Академии футбола «Металлист»: она должна не просто сохраниться, но и продолжать работу на заданном ранее высоком уровне. Академия будет временно эвакуирована в Ужгород — там ее воспитанники получат возможность спокойно тренироваться.

«Александр Ярославский заверил, что клуб продолжит получать стабильное финансирование и его руководство будет делать всё необходимое, чтобы обеспечить его развитие», — сообщает пресс-служба.

Напомним, что недавно в интервью Александр Ярославский подтвердил, что ФК «Металлист», невзирая на обстоятельства, продолжит свою деятельность: «Сто процентов. Миллиард процентов».

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