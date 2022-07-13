Ярославський зустрівся з гравцями та менеджментом "Металіста": "Наша головна мета - зберегти клуб"

Олександр Ярославський, який напередодні прибув до України, сказав: «Наша головна мета — зберегти клуб для Харкова та харків'ян. І всі наші дії спрямовані на це», — цитує його пресслужба ФК «Металіст».

Одними з ключових питань для обговорення стали переходи головного тренера першої команди Олександра Кучера та кількох гравців у «Дніпро-1». Дніпровський клуб запросив Олександра Кучера через раптовий перехід їх екстренера Ігоря Йовічевича до донецького «Шахтаря». «Дніпро-1» був змушений терміново шукати нового тренера, який зміг би якнайшвидше приступити до підготовки команди до дебюту в єврокубках. У цих умовах «Дніпро-1» запропонував 1 млн дол. за перехід якісного фахівця з Харкова. Враховуючи, що кошти, отримані від переходу головного тренера, можна направити на розвиток футбольного клубу, «Металіст» ухвалив рішення відпустити Олександра Кучера.

Мета переходу гравців харківського клубу до «Дніпро-1» тісно пов'язана з його єврокубковими перспективами: «Оскільки дніпровський клуб гратиме у єврокубках, наші гравці, перебуваючи в оренді, зможуть отримати безцінний досвід виступів на вищому рівні. Не виключено, що тимчасово у «Дніпро-1» можуть вирушити і легіонери «Металіста». Завдяки виступам дніпровського клубу в єврокубках команда зможе перебувати за межами України, що має першочергове значення для іноземних футболістів. Відповідно, оренда – єдиний на сьогодні спосіб для «Металіста» зберегти контракти своїх легіонерів».

Фінальне слово в цьому питанні залишалося за Олександром Ярославським, який на сьогоднішній зустрічі підтвердив відповідність ухваленого рішення довгостроковим інтересам «Металіста»: «Одна справа, якби клуб грав у Харкові, на своєму стадіоні, інша, коли це неможливо. У цьому випадку для футболістів найважливіше дати підтримувати спортивну форму і професійно рости».

У «Металісті» також повідомляють, що віцепрезидент клубу Євген Красніков перебуває на своєму робочому місці і займається комплектацією та підготовкою «Металіста» до старту в УПЛ. До цього часу клуб підписав контракти з трьома новими футболістами — Дмитром Коркішком, Данилом Книшем та Русланом Бабенком, а також продовжив контракти з кількома гравцями. «При комплектації команди «Металіст» продовжує робити ставку виключно на футболістів, які відповідають рівню УПЛ. Спортивним директором клубу призначено Василя Кобіна, який уже приступив до роботи. Обов'язки головного тренера після облишення посади Олександром Кучером та його помічником Юрієм Ушмаєвим виконує Олександр Призетко. Також розглядається питання залучення до роботи в тренерському штабі Ярослава Ракицького», — сказано на сайті.

Окремо на сьогоднішній конференції була позначена стратегія дій для Академії футболу «Металіст»: вона повинна не просто зберегтися, а й продовжувати роботу на заданому високому рівні. Академію буде тимчасово евакуйовано до Ужгорода — там її вихованці матимуть можливість спокійно тренуватися.

«Олександр Ярославський запевнив, що клуб продовжить отримувати стабільне фінансування і його керівництво робитиме все необхідне, щоб забезпечити його розвиток», — повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, що нещодавно в інтерв'ю Олександр Ярославський підтвердив, що ФК «Металіст», попри обставини, продовжить свою діяльність: «Сто відсотків. Мільярд відсотків».