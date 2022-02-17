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Ярославский: Как позволит график, я вернусь, чтобы не допустить политизацию и фальсификацию дела по ДТП

Киев • УНН

 • 14234 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH и харьковского футбольного клуба “Металлист”, выступил с официальным заявлением по поводу ДТП, произошедшего с участием авто его кортежа 9 февраля под Харьковом. Текст опубликован на сайте DCH, сообщае УНН. 

Сделать это заявление Ярославского мотивировали “публичные заявления официальных лиц, представляющих правоохранительную систему Украины”. По мнению бизнесмена манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается его фамилия, “очень плохо вписывается в правовое поле”. “Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях “политической целесообразности”, — считает Александр Ярославский.

Министру внутренних дел Денису Монастырскому и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, публично выступившим с обращениями в его адрес, бизнесмен, в свою очередь, адресует такие вопросы:

  •  “Как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и Генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства? О какой объективности может идти речь, когда похищаются и подбрасываются улики?
  • О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии, налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы?
  • Где это видано, чтобы обстоятельства ДТП выясняли, оказывая давление на бизнес?
  • Какую законность мою могут гарантировать господин министр и госпожа генеральный прокурор, если на сегодня уже налицо пристрастное отношение и двойные стандарты правоприменения?”.

Александр Ярославский убежден, что “вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое “резонансное дело”.

Судя по тексту заявления, бизнесмен полон решимости не допустить этого. Он акцентирует, что инвестирует деньги в строительство сильной независимой Украины для того, чтобы в результате получилось “сильное и реально независимое правовое государство, где закон уважают, и перед законом все равны”. И заявляет, что не позволит бросать тень на свое честное имя и давить на свой бизнес. “Я не олигарх — у меня нет карманных СМИ и политиков. В своей жизни и работе я всегда руководствовался принципом справедливости, и этом могут подтвердить все, кто имел дело со мной по личным или деловым вопросам. И я не намерен терпеть несправедливое отношение к себе”, — сказано в заявлении.

Ярославский подтвердил, что его юристы с первого дня следят за ситуацией вокруг ДТП и занимаются установлением истинных обстоятельств дела, и что он примет личное участие в этом процессе. “Как только позволит график, буду готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела”, — заявил бизнесмен.

Александр Ярославский также успокоил общественность, сообщив, что не планирует останавливать инвестиции в Украину, и что все его проекты будут реализовываться в плановом режиме. “Несмотря ни на что, я верю, что Украина будет правовым государством и намерен и дальше содействовать его построению. Я также прошу сотрудников DСH, болельщиков „Металлиста“ на Харьковщине, в Украине и в мире, а также всех харьковчан сохранять спокойствие. Все планы по развитию моих бизнес-структур, все инвестиции в „Металлист“ и футбольную инфраструктуру будут реализовываться в плановом порядке. Только вместе, и только вперед!”.

Как известно, в ночь с 9 на 10 февраля на 534 км трассы “Киев-Харьков-Довжанский” в канун визита на Харьковщину президента Украины Владимира Зеленского произошло ДТП с участием автомобиля из кортежа Александра Ярославского. На месте происшествия был обнаружен труп местного жителя Максима О., ранее трижды судимого за изготовление и потребление наркотиков, кражи и семейное насилие в отношении своей матери. Подозреваемым в его совершении был водитель одной из вспомогательных служб DCH, с ним проводились следственные действия. оказательно, что личность погибшего была установлена на третий день ведения следственных действий. Впоследствии одежда погибшего сначала были исчезла из помещения морга, но вчера ее обнаружили в служебном помещении того же морга.

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