Ярославський: Як дозволить графік, я повернуся, щоб не допустити політизацію та фальсифікацію справи щодо ДТП

Зробити цю заяву Ярославського мотивували "публічні заяви офіційних осіб, які представляють правоохоронну систему України". На думку бізнесмена манера проведення слідчих дій, в контексті яких публічно згадується його прізвище"дуже погано вписується в правове поле". "Створюється відчуття, що винного вже призначили і тепер підганяють під це доказову базу в гірших традиціях "політичної доцільності", — вважає Олександр Ярославський.

Міністру внутрішніх справ Денису Монастирському та генеральному прокурору Ірині Венедиктовій, які публічно виступили зі зверненнями на його адресу, бізнесмен, у свою чергу, адресує такі питання:



“Як у справі, яку взяли під особистий контроль глава МВС і Генеральний прокурор, можуть зникнути ключові докази? Про яку об'єктивність може йти мова, коли викрадаються і підкидаються докази?



Про яке неупереджене слідство можна говорити, коли при розслідуванні звичайної справи про дорожньо-транспортну пригоду, в є відверті спроби дестабілізувати моє приватне життя і мої робочі процеси?



Де це бачено, щоб обставини ДТП з'ясовували, через тиск на бізнес?



Яку законність мою можуть гарантувати пан міністр і пані Генеральний прокурор, якщо на сьогодні вже в є упереджене ставлення і подвійні стандарти правозастосування?”.



Олександр Ярославський переконаний, що "замість встановлення істини хтось дуже хоче під безпідставними гучними звинуваченнями, що вводять в оману громадськість і ЗМІ, приховати свої недоліки в роботі і переключити увагу з реальних проблем поточного дня на штучно зшиту на коліні так звану "резонансну справу".

Судячи з тексту заяви, бізнесмен сповнений рішучості не допустити цього. Він акцентує, що інвестує гроші в будівництво сильної незалежної України для того, щоб в результаті вийшла "сильна і реально незалежна правова держава, де закон поважають, і перед законом всі рівні". І заявляє, що не дозволить кидати тінь на своє чесне ім'я і тиснути на свій бізнес. “Я не олігарх — у мене немає кишенькових ЗМІ і політиків. У своєму житті і роботі я завжди керувався принципом справедливості, і це можуть підтвердити всі, хто мав справу зі мною з особистих або ділових питань. І я не маю наміру терпіти несправедливе ставлення до себе", — сказано в заяві.

Ярославський підтвердив, що його юристи з першого дня стежать за ситуацією навколо ДТП і займаються встановленням справжніх обставин справи, і що він візьме особисту участь в цьому процесі. "Як тільки дозволить графік, буду готовий особисто взяти участь у всіх слідчих діях, щоб встановити правду і не допустити фальсифікацію і політизацію справи", — заявив бізнесмен.

Олександр Ярославський також заспокоїв громадськість, повідомивши, що не планує зупиняти інвестиції в Україну, і що всі його проекти будуть реалізовуватися в плановому режимі. "Незважаючи ні на що, я вірю, що Україна буде правовою державою і має намір і далі сприяти її побудові. Я також прошу співробітників DСH, вболівальників "Металіста" на Харківщині, в Україні та в світі, а також всіх харків'ян зберігати спокій. Всі плани з розвитку моїх бізнес-структур, всі інвестиції в "Металіст" і футбольну інфраструктуру будуть реалізовуватися в плановому порядку. Тільки разом, і тільки вперед!”.

Як відомо, в ніч з 9 на 10 лютого на 534 км траси "Київ-Харків-Довжанський" напередодні візиту на Харківщину президента України Володимира Зеленського сталася ДТП за участю автомобіля з кортежу Олександра Ярославського. На місці події був виявлений труп місцевого жителя Максима О., раніше тричі судимого за виготовлення і споживання наркотиків, крадіжки і сімейне насильство щодо своєї матері. Підозрюваним у його скоєнні був водій однієї з допоміжних служб DCH, з ним проводилися слідчі дії. Показово, що особу загиблого було встановлено на третій день ведення слідчих дій. Згодом одяг загиблого спочатку зник з приміщення моргу, але вчора його виявили у службовому приміщенні того ж моргу.