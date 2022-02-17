Ярославський: Як дозволить графік, я повернуся, щоб не допустити політизацію та фальсифікацію справи щодо ДТП
Київ • УНН
Київ. 17 Лютого. УНН.Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH і харківського футбольного клубу "Металіст", виступив з офіційною заявою з приводу ДТП, що сталася за участю авто його кортежу 9 лютого під Харковом. Текст опублікований на сайті DCH, повідомляє УНН.
Зробити цю заяву Ярославського мотивували "публічні заяви офіційних осіб, які представляють правоохоронну систему України". На думку бізнесмена манера проведення слідчих дій, в контексті яких публічно згадується його прізвище"дуже погано вписується в правове поле". "Створюється відчуття, що винного вже призначили і тепер підганяють під це доказову базу в гірших традиціях "політичної доцільності", — вважає Олександр Ярославський.
Міністру внутрішніх справ Денису Монастирському та генеральному прокурору Ірині Венедиктовій, які публічно виступили зі зверненнями на його адресу, бізнесмен, у свою чергу, адресує такі питання:
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- “Як у справі, яку взяли під особистий контроль глава МВС і Генеральний прокурор, можуть зникнути ключові докази? Про яку об'єктивність може йти мова, коли викрадаються і підкидаються докази?
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- Про яке неупереджене слідство можна говорити, коли при розслідуванні звичайної справи про дорожньо-транспортну пригоду, в є відверті спроби дестабілізувати моє приватне життя і мої робочі процеси?
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- Де це бачено, щоб обставини ДТП з'ясовували, через тиск на бізнес?
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- Яку законність мою можуть гарантувати пан міністр і пані Генеральний прокурор, якщо на сьогодні вже в є упереджене ставлення і подвійні стандарти правозастосування?”.
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Олександр Ярославський переконаний, що "замість встановлення істини хтось дуже хоче під безпідставними гучними звинуваченнями, що вводять в оману громадськість і ЗМІ, приховати свої недоліки в роботі і переключити увагу з реальних проблем поточного дня на штучно зшиту на коліні так звану "резонансну справу".
Судячи з тексту заяви, бізнесмен сповнений рішучості не допустити цього. Він акцентує, що інвестує гроші в будівництво сильної незалежної України для того, щоб в результаті вийшла "сильна і реально незалежна правова держава, де закон поважають, і перед законом всі рівні". І заявляє, що не дозволить кидати тінь на своє чесне ім'я і тиснути на свій бізнес. “Я не олігарх — у мене немає кишенькових ЗМІ і політиків. У своєму житті і роботі я завжди керувався принципом справедливості, і це можуть підтвердити всі, хто мав справу зі мною з особистих або ділових питань. І я не маю наміру терпіти несправедливе ставлення до себе", — сказано в заяві.
Ярославський підтвердив, що його юристи з першого дня стежать за ситуацією навколо ДТП і займаються встановленням справжніх обставин справи, і що він візьме особисту участь в цьому процесі. "Як тільки дозволить графік, буду готовий особисто взяти участь у всіх слідчих діях, щоб встановити правду і не допустити фальсифікацію і політизацію справи", — заявив бізнесмен.
Олександр Ярославський також заспокоїв громадськість, повідомивши, що не планує зупиняти інвестиції в Україну, і що всі його проекти будуть реалізовуватися в плановому режимі. "Незважаючи ні на що, я вірю, що Україна буде правовою державою і має намір і далі сприяти її побудові. Я також прошу співробітників DСH, вболівальників "Металіста" на Харківщині, в Україні та в світі, а також всіх харків'ян зберігати спокій. Всі плани з розвитку моїх бізнес-структур, всі інвестиції в "Металіст" і футбольну інфраструктуру будуть реалізовуватися в плановому порядку. Тільки разом, і тільки вперед!”.
Як відомо, в ніч з 9 на 10 лютого на 534 км траси "Київ-Харків-Довжанський" напередодні візиту на Харківщину президента України Володимира Зеленського сталася ДТП за участю автомобіля з кортежу Олександра Ярославського. На місці події був виявлений труп місцевого жителя Максима О., раніше тричі судимого за виготовлення і споживання наркотиків, крадіжки і сімейне насильство щодо своєї матері. Підозрюваним у його скоєнні був водій однієї з допоміжних служб DCH, з ним проводилися слідчі дії. Показово, що особу загиблого було встановлено на третій день ведення слідчих дій. Згодом одяг загиблого спочатку зник з приміщення моргу, але вчора його виявили у службовому приміщенні того ж моргу.