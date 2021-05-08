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Ярмоленко отметился результативной передачей в матче за молодежную команду "Вест Хэма"

Ярмоленко отметился результативной передачей в матче за молодежную команду "Вест Хэма"

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КИЕВ. 8 мая. УНН. В рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги-2, где выступают команды U-23, "Вест Хэм" принимал земляков из "Арсенала", передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

В составе хозяев полный матч провел атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, который продолжает восстанавливать свои игровые кондиции после травмы. Игра закончилась вничью - 2:2, а украинец отметился результативной передачей.

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Примечательно, что наш земляк пропускал значительный период времени из-за травм. В нынешней кампании АПЛ он сыграл только 14 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Дополнение

Соглашение Ярмоленко с "Вест Хэмом" будет действовать до лета 2022 года.

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