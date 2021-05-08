Ярмоленко відзначився результативною передачею у матчі за молодіжну команду "Вест Хему"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У рамках 24-го туру Англійської Прем’єр-ліги-2, де виступають команди U-23, "Вест Хем" приймав земляків з "Арсеналу", передає УНН з посиланням на прес-службу УАФ.
Деталі
У складі господарів повний матч провів атакувальний півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко, який продовжує відновлювати свої ігрові кондиції після травми. Гра закінчилася внічию — 2:2, а українець відзначився результативною передачею.
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Примітно, що наш земляк пропускав значний період часу через травми. У нинішній кампанії АПЛ він зіграв лише 14 матчів, в яких віддав 1 ассист.
Доповнення
Угода Ярмоленка із "Вест Хемом" діятиме до літа 2022 року.