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"Динамо" розпочало переговори щодо повернення Ярмоленка - ЗМІ

"Динамо" розпочало переговори щодо повернення Ярмоленка - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Київське "Динамо" має намір повернути до свого складу колишнього лідера клубу Андрія Ярмоленка, повідомляє УНН з посиланням на Twitter журналіста Педру Алмейди.

Деталі

Джерело повідомляє, що "біло-сині" вже розпочали переговори з "Вест Хемом" про повернення вінгера збірної України. Київська команда бажає підсилитися Ярмоленком вже найближчого трансферного вікна.

У поточному сезоні Ярмоленко не є частим виконавцем у складі "молотобійців". Українець провів 20 матчів, 14 з яких в АПЛ. В активі вінгера збірної України три голи і чотири ассисти у всіх турнірах.

Контракт Ярмоленко з "Молотобійцями" розрахований до літа 2022 року.

Доповнення

Наразі українець відновлюється після травми коліна.

Довідка

Ярмоленко є вихованцем "Десни". З 2007 по 2017 рік виступав за "Динамо" за яких відзначився 137 голами і віддав 90 гольових передач в 340 матчах за "біло-синіх".

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