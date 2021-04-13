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"Динамо" начало переговоры о возвращении Ярмоленко - СМИ

"Динамо" начало переговоры о возвращении Ярмоленко - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Киевское "Динамо" намерено вернуть в свой состав бывшего лидера клуба Андрея Ярмоленко, сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналиста Педру Алмейды.

Детали

Источник сообщает, что "бело-синие" уже начали переговоры с "Вест Хэмом" о возвращении вингера сборной Украины. Киевская команда желает усилиться Ярмоленко уже в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Ярмоленко не является частым исполнителем в составе "молотобойцев". Украинец провел 20 матчей, 14 из которых в АПЛ. В активе вингера сборной Украины три гола и четыре ассиста во всех турнирах.

Контракт Ярмоленко с "Молотобойцами" рассчитан до лета 2022 года.

Дополнение

Сейчас украинец восстанавливается после травмы колена.

Справка

Ярмоленко является воспитанником "Десны". С 2007 по 2017 год выступал за "Динамо" при которых отметился 137 голами и отдал 90 голевых передач в 340 матчах за "бело-синих".

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