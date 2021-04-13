"Динамо" начало переговоры о возвращении Ярмоленко - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Киевское "Динамо" намерено вернуть в свой состав бывшего лидера клуба Андрея Ярмоленко, сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналиста Педру Алмейды.
Детали
Источник сообщает, что "бело-синие" уже начали переговоры с "Вест Хэмом" о возвращении вингера сборной Украины. Киевская команда желает усилиться Ярмоленко уже в ближайшее трансферное окно.
В текущем сезоне Ярмоленко не является частым исполнителем в составе "молотобойцев". Украинец провел 20 матчей, 14 из которых в АПЛ. В активе вингера сборной Украины три гола и четыре ассиста во всех турнирах.
Контракт Ярмоленко с "Молотобойцами" рассчитан до лета 2022 года.
Дополнение
Сейчас украинец восстанавливается после травмы колена.
Справка
Ярмоленко является воспитанником "Десны". С 2007 по 2017 год выступал за "Динамо" при которых отметился 137 голами и отдал 90 голевых передач в 340 матчах за "бело-синих".